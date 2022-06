Mimik wie ein Profi! Karolina Kurkova zeigt ihre süße Luna

Wird da etwa jemand in Mamas Fußstapfen treten? Vor rund einem Jahr ist Topmodel Karolina Kurkova (38) wieder Mutter geworden: Für die gebürtige Tschechin und ihren Ehemann Archie Drury ist die kleine Luna Grace nach den beiden Söhnen Tobin und Noah schon der dritte Nachwuchs. Die Laufstegschönheit ist natürlich mächtig stolz auf ihr Mini-Me: Ganz begeistert führte Karolina jetzt vor, wie viele süße Gesichtsausdrücke Luna schon beherrscht – und wie gut sie in die Kamera gucken kann!

Via Instagram veröffentlichte die 38-Jährige ein zauberhaftes Video mit dem Titel "Die vielen Gesichter der Luna Grace". Hier sieht man die Einjährige ihre verschiedensten Grimassen performen: Mal reißt die kleine Prinzessin erstaunt Mund und Augen auf, mal grinst sie herzerwärmend und auf einem anderen Bild bringt sie deutlich ihren Unmut zum Ausdruck. Unter den Clip legte Mama Karolina den Will.i.am-Song "I Got It From My Mama" – wohl um auszudrücken, dass Luna eindeutig ihre Kamera-Affinität geerbt hat.

Die strahlend blauen Augen und blonden Haare hat Luna definitiv auch von ihrer Mama! Ein paar Tage vor dem Video postete Karolina noch ein Selfie mit ihrer Tochter. Hier ist die Ähnlichkeit von Mutter und Tochter wirklich unverkennbar! "Sie wird mal aussehen wie du!", betonte ein Fan in den Kommentaren. "Sie ist wirklich dein Mini-Me", freute sich ein weiterer.

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Tochter Luna Grace

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Tochter Luna Grace

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrer Tochter Luna Grace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de