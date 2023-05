Karolina Kurkova gibt Selma bei GNTM-Walk Unterricht

Von ihr können die Models wohl jede Menge lernen. In der vergangenen Woche hat Heidi Klum (49) entschieden, welche Germany's next Topmodel-Kandidatinnen sie mit in die Top Ten nimmt. Für ein Model ist der Traum allerdings zerplatzt: Nina Kablitz musste ihre Koffer packen. Für die verbliebenen Models stand aber bereits zu Beginn eine erste Veränderung an: Sie mussten in ein Motel ziehen – und waren davon weniger begeistert. Über eine andere Überraschung dürften sich die Mädels allerdings mehr freuen: Karolina Kurkova ist dieses Mal Gastjurorin.

Selma muss sich als erstes der Herausforderung stellen – dieses Mal in flachen Schuhen. "Sie hat einen starken Ausdruck!", stellt Karolina (39) direkt fest. Doch der Walk begeistert die Jury nicht. "Der Walk war sehr hüpfend, vielleicht ist das dein eigener Style!" überlegt das Supermodel weiter. Dann springt Karolina auf und legt Selma eine Mappe auf den Kopf. "Ich helfe dir ein bisschen. Lauf mal!" Gemeinsam laufen die beiden Blondinen ein Stück. "Siehst du, der Walk war anders", stellt das Topmodel fest. "Fand ich richtig süß von ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir zu üben", freut sich Selma im Anschluss.

Wackeln tut die Blondine allerdings trotzdem – und das, obwohl sie in dieser Woche einen großen Job an Land ziehen konnte. Und auch von ihrem Fotoshooting war die Modelmama Heidi eigentlich begeistert gewesen. Wird es dieses Mal für Selma trotzdem reichen?

ProSieben Karolina Kurkova, Heidi Klum, Esther Perbandt bei GNTM 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Selma bei GNTM 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Karolina Kurkova, Topmodel

