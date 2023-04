Wie die Mutter: Karolina Kurkova teilt Bild von Tochter Luna

Karolina Kurkova (39) ist eine stolze Mutter! Das einstige Victoria's Secret-Model ist seit 2009 mit dem Filmproduzenten Archie Drury verheiratet. Inzwischen hat das Paar drei Kinder: Die beiden Söhne Tobin und Noah sind der ganze Stolz des Traumpaares. Im Mai 2021 erblickte Töchterchen Luna das Licht der Welt und machte somit das Familienglück perfekt. Im Netz teilte Karolina nun ein niedliches Bild ihres jüngsten Nachwuchses.

Via Instagram gab die gebürtige Tschechin wie gewohnt einen Einblick in ihren Alltag und hielt dabei einen süßen Moment mit der Kamera fest. Auf dem Schnappschuss ist Luna auf dem Schreibtischstuhl ihrer Mama zu sehen, die von diesem Anblick sichtlich gerührt ist. "Chef Baby", betitelte Karolina die Aufnahme. Ob die Kleine später in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten wird?

Denn die Blondine galt 2003 als das bestbezahlte Supermodel weltweit und auch heute zählt sie noch zu den erfolgreichsten Schönheiten in ihrer Branche. Im Laufe ihrer Karriere modelte Karolina für viele bekannte Designer und Modezeitschriften.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihren Kindern und ihrem Mann, April 2023

Instagram / karolinakurkova Luna Grace Drury, Tochter von Karolina Kurkova

Getty Images Karolina Kurkova bei der Paris Fashion Week, 2018

