So denkt Giuliano Hediger über ein Liebes-Comeback mit Ariel

Giuliano Lorenzo Hediger, bekannt aus der Realityshow Love Fool, äußerte sich in einer Instagram-Fragerunde zu einem möglichen Liebes-Comeback mit seiner Ex-Partnerin Ariel. Ein Fan wollte wissen, ob es eine Chance auf eine Wiedervereinigung der beiden gibt. Die Antwort des Künstlers fiel eindeutig aus: "Zwischen Ariel und mir wird es nie wieder ein Zurück geben, dafür ist einfach viel zu viel passiert." Giuliano führte aus, dass sowohl Grenzen überschritten als auch private Dinge öffentlich gemacht worden seien, was das Vertrauen endgültig zerstört habe. Besonders schmerzlich sei für ihn, dass bei den Konflikten auch immer wieder die Familie involviert gewesen sei.

In der Vergangenheit hatten Ariel und Giuliano häufig öffentlich gegeneinander ausgeteilt, vor allem nach ihrer Trennung im Sommer 2024. Der Musiker und die Reality-TV-Bekanntheit, die eine gemeinsame Tochter haben, werfen sich gegenseitig Respektlosigkeiten und Fehlverhalten vor. Giuliano gestand, dass das Vertrauen für ihn einer der wichtigsten Grundpfeiler in einer Beziehung sei und dass es schlichtweg unmöglich sei, dieses zu reparieren, nachdem es so stark beschädigt wurde. "Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen", fügte er hinzu und betonte, dass er keinen Weg sehe, die Differenzen aus der Welt zu schaffen.

Schon in der Vergangenheit war deutlich geworden, dass die Trennung der beiden alles andere als friedlich verlief. Ariel hatte Giuliano vorgeworfen, sich nicht ausreichend um seine Tochter zu kümmern, und diese Kritik auch öffentlich geteilt. Beide scheinen darum bemüht zu sein, ihren Standpunkt klarzumachen, dabei scheuen sie auch nicht davor zurück, persönliche Details publik zu machen. Während Giuliano immer wieder das mangelhafte Vertrauen thematisiert, liegt Ariels Fokus oft auf seiner Rolle als Vater. Es bleibt fraglich, wie die beiden in Zukunft miteinander umgehen werden.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / _ariel__61 Realitystar Ariel und ihre Tochter Ileyna

