So schön strahlt Karolina Kurkova in ihrem Capri-Urlaub!

Capri strotzt aktuell gerade so vor lauter Stars! Die italienische Insel scheint in diesem Jahr das Trendziel für die Reichen und Schönen zu sein. Zahlreiche A-Promis sind in den vergangenen Wochen dorthin gepilgert. Auch Jennifer Lopez (53) befindet sich nach ihren Flitterwochen in Paris aktuell dort, um mit anderen VIPs wie Leonardo DiCaprio (47) und Naomi Campbell (52) an einer Wohltätigkeitsgala für Unicef teilzunehmen. Ob Karolina Kurkova (38) wohl auch deswegen auf Capri ist?

Paparazzi knipsten das Topmodel am Freitag in einem traumhaften Outfit auf der sonnigen Insel ab: Karolina trug ein weißes Sommerkleid aus Spitze, das sich spielerisch um ihre Topfigur legte – dazu kombinierte die Schönheit silberne Sandalen, Silberschmuck und ein dezentes Make-up. Das schönste Accessoire war wohl aber ihr berühmtes, strahlendes Lächeln. An ihrer Seite war ihr Mann Archie Drury, der ebenfalls einen hübschen Sommer-Look anhatte: ein blaues Hemd zu einer hellen Cargohose.

Weiß scheint wohl die inoffizielle Farbe zu sein, die man auf Capri so trägt! Auch J.Lo bezauberte am selben Tag in einem weißen Sommerkleid – das ihr so kurz nach ihrer Eheschließung mit Ben Affleck (49) direkt wieder Hochzeits-Vibes verpasst hat. Welches der beiden Kleider gefällt euch besser? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News / ActionPress Archie Drury und Karolina Kurkova auf Capri

Splash News / ActionPress Archie Drury und Karolina Kurkova auf Capri

MEGA Jennifer Lopez auf Capri

