Für Karolina Kurkovas (38) Baby stand ein ganz besonderer Tag an. Vergangenes Jahr im Mai verkündete das Supermodel, dass es zum dritten Mal Mutter geworden sei. Gemeinsam mit ihrem Partner Archie Drury durfte die gebürtige Tschechin ein Mädchen auf der Welt begrüßen. Seitdem hält die Blondine ihre Fans regelmäßig über die Entwicklung der kleinen Luna Grace auf dem Laufenden. Nun feierte Karolinas Tochter schon ihren ersten Geburtstag, was die Beauty mit einer großen Party zelebrierte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die stolze Mama nun eine ganze Reihe an Eindrücken der Festivitäten. In einem kleinen Park fand die Geburtstagsparty statt, bei der es zum Beispiel zwei bunte Kuchen, eine Spielecke auf großen Decken und eine Einhorn-Piñata gab. Wie Schnappschüsse der Party zeigen, trug das Geburtstagskind neben goldenen Flügelchen und einem rosafarbenen Kleid auch einen Latz um den Hals, auf dem ganz groß Luna Graces Alter zu lesen war. "Engel auf Erden", schrieb Karolina zu einem süßen Foto ihres Babys. Anschließend teilte der Victoria's Secret-Engel zudem ein Familienfoto, auf dem Archie und sie mit ihren drei Kindern posierten.

Auch in ihrem Feed teilte sie einige Aufnahmen, mit denen sie ihrem kleinen Schatz zu seinem Ehrentag gratulierte. "Alles Gute zum ersten Geburtstag Luna Grace! [...] Wir lieben dich und vergöttern dich!", schwärmte Karolina in dem Post nur so von ihrem Nachwuchs. Zudem scherzte die Schauspielerin, dass der Wonneproppen der Chef des Hauses sei.

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Tochter Luna Grace im April 2022

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova und ihre Familie im April 2022

Anzeige

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova und ihre Tochter Luna Grace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de