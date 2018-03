Noch keine zwei Wochen ist es her, dass Musiker Gil Ofarim (34) zum zweiten Mal Vater geworden ist. Söhnchen Leonard (1) hat jetzt ein kleines Schwesterchen namens Anouk. Und Gil aufregende Zeiten vor sich – wortwörtlich! Denn gleichzeitig mit seiner Tochter erblickte die neue Single des Sängers, "Still here", das Licht der Welt. Außerdem tritt Gil in wenigen Wochen als Kandidat bei Let's Dance an. It Takes 2-Schützling Matthias Steiner (34) erzählte Promiflash, wie es der Sänger schafft, in allen Lebensbereichen das Maximum herauszuholen!

Der ehemalige olympische Gewichtheber hat hautnah mitbekommen, wie sich Gil ins Zeug legt. Er wurde in der Sanges-Show "It Takes 2" von Gil Ofarim gecoacht, während dessen Frau Verena hochschwanger war. Auf dem Semper Opernball in Dresden berichtete er Promiflash, wie es dem Musiker jetzt geht. "Dem geht es blendend. Im Vorfeld habe ich ja schon mitbekommen, eigentlich waren die Gedanken immer nur dort, aber er war trotzdem immer professionell. Auch bei uns natürlich. Aber da ging es viel um die Familie", erinnerte sich der Profisportler.

Trotzdem neige sich auch bei dem Organisationstalent Gil die Waagschale ganz klar in eine Richtung. "Das merkt man, dass ihn sowas trägt. So ein Familienidyll", erzählte Matthias, der während der RTL-Show mit Gil zusammen auf der Bühne "Hotel California" performte. Was glaubt ihr? Schafft es das ehemalige Teenie-Idol, weiterhin Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen? Stimmt ab!

RTL / Marie Schmidt Matthias Steiner, Rebecca Simoneit-Barum, Mimi Fiedler und Gil Ofarim bei "It Takes 2"

Sascha Steinbach / Getty Images Matthias Steiner bei "It Takes 2"

Facebook / Gil Ofarim Gil Ofarim zeigt die Hand seiner Tochter Anouk

Wird Gil Ofarim weiterhin Karriere und Familie unter einen Hut bringen? 154 Stimmen 138 Ich glaube schon. Hat doch bisher alles super geklappt! 16 Ich weiß nicht. Manche Dinge können einem schnell über den Kopf wachsen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de