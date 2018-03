Während ganz Deutschland über Shirin Davids (21) DSDS-Debüt diskutiert, interessiert sich ausgerechnet ein Ex-Juror so gar nicht für seine Nachfolgerin: Mateo Jaschik (38)! Der Sänger sorgte mit seinem Juryeinsatz 2013 selbst für jede Menge Gesprächsstoff. Danach kehrte er dem Format endgültig den Rücken – auch seine Nachfolge interessiert den Popstar nicht mehr!

Vor ihren Auftritten bei DSDS war Shirin fast nur ihren YouTube-Fans bekannt. Inzwischen kennt sie ein Millionenpublikum, zu dem Culcha Candela-Sänger Mateo allerdings nicht gehört. Das verriet er Promiflash: "Ich kenne weder die Person noch gucke ich das. Ich hab das vor meiner Zeit nie geguckt und nach meiner Zeit auch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen." Er schaue generell nicht viel Fernsehen – zu wenig Zeit!

Vor vier Jahren noch entschied Mateo mit Dieter Bohlen (63) und den Zwillingen Bill (27) und Tom Kaulitz (27) über die DSDS-Kandidaten. Nach der Staffel, die Beatrice Egli (28) gewann, fällte Mateo ein hartes Urteil: Nie wieder DSDS! "Ich ordne mich nicht so gerne unter und es ist nun mal, wenn man so will, die 'Ego-Show' eines gewissen Herrn. Als 'Meckerer' wahrgenommen zu werden, tut mir auch nicht gut", schoss er damals gegen Dieter. Stattdessen arbeitete er an seiner eigenen Karriere – musikalisch und als Fitnessmodel.

RTL / Andreas Friese Dieter Bohlen, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Matteo

Stefan Gregorowius H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen (DSDS-Jury 2017)

Thomas Lohnes/Getty Images Mateo Jaschik beim ZDF Fernsehgarten in Mainz

