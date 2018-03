Single-Frust am Valentinstag? Nicht bei Pietro Lombardi (24)! Der DSDS-Star feiert trotz Trennung den Tag der Liebe. Gemeinsam mit Kumpel und Rapper MC Bilal (22) verbringt der Sänger den romantischsten aller Tage und lässt auch seine Fans daran teilhaben.

Auf Facebook veröffentlicht der Papa von Alessio (1) jetzt den Song mit MC Bilal und erntet dafür Lob und Likes. Binnen weniger Stunden wurde das Video mehr als eine Million Mal geklickt und tausendfach geteilt. Aber kein Wunder: Pietro legt wieder einmal sehr viel Gefühl in das Lied: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und dafür möchte ich mich bedanken. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Trotzdem würde ich nie mehr deine Hand nehmen", singt der gebürtige Karlsruher voller Inbrunst und Hingabe.

Ob diese Worte an Noch-Ehefrau Sarah (24) gerichtet sind? Einige seiner Fans sind sich einig: "Pietro, du findest eine viel bessere Frau, die dich verdient hat. Du wirst wieder glücklich" oder "Klasse Text. Absolut auf den Punkt gebracht für deine Situation Pietro. Noch Danke zu sagen für die gemeinsame Zeit, obwohl es zu so einem Ende kam, zeigt wirklich Stärke", lauten nur zwei der zahlreichen User-Kommentare. Gehen diese Zeilen also tatsächlich an Sarah? Was meint ihr? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

Wie Sarah den Tag der Liebe verbracht hat, verriet sie ihren Followern nicht. Allerdings postete sie via Instagram ein Selfie, auf dem sie in die Kamera strahlt und ihren Fans einen "glücklichen Valentinstag" wünscht.

Wie der Kontakt zwischen dem einstigen DSDS-Traumpaar nach dem Beziehungs-Aus ist, erfahrt ihr hier:

