Arme Micaela Schäfer (33)! Das Nacktmodel erzählt zwar fleißig herum, dass sie ihren geliebten Felix Steiner so schnell wie möglich heiraten möchte – der scheint sich davon aber wenig Druck machen zu lassen. Heiratsantrag? Auch nach Beziehungsmonat 16 bisher Fehlanzeige. Und dass, obwohl die 33-Jährige schon wieder mit einem Kniefall gerechnet hätte: "Ich dachte ja, ich bekomme am Valentinstag einen Antrag. Ich dachte auch, dass ich überrascht werde. Wieder nicht passiert. Also der Felix, ich weiß nicht, was da das Problem ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de