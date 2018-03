Gewichtsverlust durch Trennungsfrust? Das Bachelorette-Paar Anna Hofbauer (28) und Marvin Albrecht (28) gibt Anfang des Monats seine Trennung bekannt, seitdem scheint es dem Unternehmer nicht wirklich gut zu gehen. Im Promiflash-Interview verrät er, dass er sogar an Gewicht verloren hat: "Ich bin jemand, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht wirklich essen." Doch damit aus dem Hottie kein Lauch wird, hat Marvin sich beim Fitnessstudio angemeldet und dort will er in Zukunft ordentlich pumpen, um mehr Ausgleich zu bekommen.



