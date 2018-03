Ein Lombardi kennt keinen Herzschmerz! Nach fünf Jahren hat die Beziehung zwischen Pietro (24) und Sarah (24) im Herbst ein überraschendes und knallhartes Ende gefunden. Sie hat einen anderen – er ist plötzlich wieder Single. Im Interview mit Promiflash verrät Pietro, dass ihm das Ehe-Aus aber gar nicht so zugesetzt hat, wie man vielleicht denken würde. "Ich war aber generell nicht so traurig über das Ganze, was passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Komischerweise [...] Der Schock war schon da, aber ich bin ein Mensch, der akzeptiert Sachen im Leben. Entweder du akzeptierst es oder du gehst kaputt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de