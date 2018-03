Jetzt dürfte die neue Liebe bald offiziell sein: Sarah Lombardi (24) und Michal T. sind ein Paar. Der Beweis: Ein Knutsch-Foto, das Promiflash vom Karneval in Köln vorliegt. Das Bild zeigt Sarah und ihren Liebsten innig umschlungen und lässt keinerlei Zweifel offen. Dass zwischen der Sängerin und ihrer einstigen Affäre mehr geht, war bereits klar, als man die zwei vor einigen Wochen im Disneyland und auf dem Weihnachtsmarkt erwischte. Doch bislang hielt sich die Brünette in der Öffentlichkeit bedeckt, was ihren Beziehungsstatus angeht. Schade eigentlich, schließlich geben sie und Michal ein wahrlich schönes Paar ab...



