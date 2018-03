Da will jemand einfach seine Ruhe! Zoe Kravitz (28) und ihr Freund Karl Glusman werden am Flughafen in L.A. von jeder Menge Paparazzi empfangen. Das treibt die Stimmung des Schauspieler-Paars anscheinend gehörig in den Keller. Sichtlich schlecht gelaunt versuchen die beiden das Blitzlichtgewitter zu ignorieren. Eigentlich kennen die Hollywood-Fotografen die zwei anders. Zumindest auf dem roten Teppich wirken die Stars immer entspannt und bestens gelaunt. Da scheint jemand einen besonders schlechten Tag gehabt zu haben.



