Läuft da etwa was zwischen Zoë Kravitz und Noah Centineo?

Zoë Kravitz (36) und Noah Centineo (28) befeuern derzeit Datinggerüchte in Hollywood: Die beiden Schauspieler wurden am frühen Morgen des 2. März zusammen gesehen, als sie ein Restaurant in Los Angeles verließen. Laut Augenzeugen sollen sie sich anschließend ein Auto geteilt haben. Auf Fotos, die unter anderem E! News vorliegen, stehen die beiden vor der genannten Location und tauschen sich offenbar mit anderen Besuchern aus. Sowohl Zoë als auch Noah zeigen sich in einem edlen All-Black-Look. Öffentlich streiten sie bisher ab, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft sei. Gerade die Umstände ihres nächtlichen Treffens wecken dennoch die Neugier.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zoë und Noah gemeinsam abgelichtet wurden. Bereits Mitte Februar besuchten Zoë und Noah die Geburtstagsparty von Danielle Haim in New York City und wurden damals ebenfalls zusammen gesichtet. Gemeinsam schlenderten die beiden in locker-lässigen Outfits durch die Straßen Manhattans und schienen sich dabei gut zu verstehen – ihre Gesichter zierte nämlich jeweils ein leichtes Lächeln.

Zoë ist erst seit wenigen Monaten Single. Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass sich die Tochter von Lenny Kravitz (60) und ihr damaliger Partner Channing Tatum (44) getrennt haben sollen. Drei Jahre lang führten die Schauspieler eine Beziehung und waren sogar verlobt. Böses Blut fließt zwischen ihnen aber offenbar nicht – ganz im Gegenteil. "Ich liebe das, was wir zusammen geschaffen haben, und ich habe immer noch große Zuneigung für ihn", schwärmte Zoë im Interview mit Elle.

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz, Januar 2025

