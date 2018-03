Beim "Großen RTL II Promi-Curling-Abend" trat Lucas Cordalis (49) ohne seine Frau Daniela Katzenberger (30) an. Für viele schon Grund genug, eine Trennung bei dem TV-Paar zu vermuten. Lucas kann darüber nur lachen, wie er gegenüber Promiflash verrät: "Das zu lesen, dass das ein Trennungsgrund sei, weil ich hier an der Sendung teilnehme, das ist so beknackt! Weil ich hab wirklich seit meiner Kindheit bestimmt 10.000 Sendungen ohne meine Frau gemacht." Während der Sänger vor der Kamera steht, kümmert sich seine Liebste ums gemeinsame Töchterchen Sophia (1) – liebestechnisch ist auf jeden Fall alles im Lot.



