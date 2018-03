Melina und Giuliana sind nicht die ersten Transgender-Girls, die darum kämpfen, Germany's next Topmodel zu werden. 2015 nahm Pari Roehi am Model-Castin von Heidi Klum (43) teil, schied aber schon in Runde drei aus. Die damalige Siegerin Vanessa Fuchs (20) freut sich, dass auch dieses Jahr wieder Trans-Models bei GNTM dabei sein. "Ich meine, solange man sich als Frau fühlt, solange man damit zufrieden ist, und sich einfach gut fühlt wie man ist, finde ich, ist da überhaupt nichts einzuwenden", verrät sie Promiflash. Auch GNTM-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (20) stimmt ihrer Kollegin zu. Für sie ist sogar eine Favoritin unter den Transgender-Girls!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de