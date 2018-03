Wow, was für eine sexy Aussicht! Kim Gloss (24) genießt momentan das gute Wetter mit ihrem Freund Alex. In Mexiko lassen die Verliebten die Seele baumeln. Auf Snapchat lässt die Sängerin ihre Fans an ihrem Liebesurlaub teilhaben. Im heißen Outfit und mit einem kühlen Getränk in der Hand tanzt sie am Strand zur Musik. Und die Sängerin sieht dabei super entspannt aus!



