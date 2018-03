Was für ein überraschender Auftritt: Prinz William (34) trägt eine Augenmaske. Gibt es da jetzt etwa ein neues Schlafzimmer-Hobby mit seiner Kate (35)? Nein, in Wirklichkeit steckt dahinter ein guter Zweck. William rief mit der Aktion seinen The Prince William Award ins Leben. Als Startschuss ließ sich der britische Royal auf ein paar Geschicklichkeitsübungen mit Grundschülern aus Wales ein. Dazu zählte auch das blinde Aufbauen eines Zelts und eben dafür benötigte der Thronfolger die verbundenen Augen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de