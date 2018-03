Der Schäfer der Herzen geht unter die Schauspieler! Schlager-Barde und Schaf-Bauer Heinrich (50) spielt die Hauptrolle in seinem ersten großen Blockbuster: "Schäfer Heinrich - Der Film"! In der Slapstick-Komödie von Bodo Zeidler mimt er – passenderweise – sich selbst, und das ohne vorgegebenen Text. Der Film soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Dann können alle Heinrich-Fans selbst mitverfolgen, wie er versucht, dem kleinen Rüdiger das Landleben näherzubringen und die große Liebe zu finden!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de