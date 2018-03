Mit ausgefallenen Bühnen-Outfits konnte Vanessa Mai (24) bisher überhaupt nichts anfangen. Das scheint sich nun eventuell geändert zu haben. Kürzlich besuchte sie das Disney-Musical "Aladdin" in Hamburg. Dort schlüpfte sie in das aufwendige Kostüm von Prinzessin Jasmin. Eine mega Verwandlung! Mit langer, dunkler Perücke ist die Let's Dance-Teilnehmerin kaum zu erkennen. Vielleicht traut sich Vanessa ja jetzt an ein paar außergewöhnliche Kostüme in der Tanz-Show.



