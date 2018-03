Die Mischung macht's! Mit seinem Aussehen erinnert Bachelor und Frauenversteher Sebastian Pannek (30) stark an eine Kombination seiner Vorgänger Oliver Sanne (30) und Leonard Freier (32). Das sieht auch Ex-Rosenkavalier Oliver selbst, wie er im Interview mit Promiflash verriet: "Er sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ist auch wieder, würde ich sagen, so eine Mischung. Aus allen so ein bisschen was. Vielleicht ist er jetzt der perfekte Bachelor – ich weiß es nicht."



