Dralle Kurven und schnelle Autos? Es klingt klischeehaft, doch diese Männerfantasie ist ein echtes Erfolgskonzept, wie Model Metisha Schäfer weiß. Die Doppelgängerin von Kim Kardashian (36) zeigt sich via Snapchat bei einem heißen Bikini-Shooting mit Sportwagen und verdreht damit ihren Followern den Kopf. Auch das Model ist ganz vernarrt in den schicken Schlitten an ihrer Seite. "Dieses Auto ist abgefahren", schwärmt Metisha.



