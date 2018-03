Schamesröte bei Sarah Lombardi (24)! Hollywood-Schauspieler Taylor Lautner (25) hat es der Sängerin angetan. "Der ist hübsch, der ist erfolgreich, ja", verriet Sarah beim "Großen RTL II Promi-Curling-Abend" im Interview mit Promiflash. Und vielleicht werden Sarah und der Twilight-Star tatsächlich bald aufeinandertreffen. Sarahs Plan ist es, sich als Schauspielerin zu probieren. Ihr großes Ziel: eine Rolle in einem erfolgreichen Kinofilm und das am besten mit Taylor an ihrer Seite!!



