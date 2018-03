Gibt es für die "Bibi & Tina"-Fans doch noch Hoffnung auf einen fünften Teil? Eigentlich ist die Filmreihe jetzt mit "Tohuwabohu total" abgeschlossen, wie die Darsteller auf der Weltpremiere in Berlin bestätigten. Doch allein der Erfolg des Streifens würde eine Fortsetzung rechtfertigen: In der ersten Woche lockt der vierte Bibi-Streifen unglaubliche 350.000 Zuschauer in die Kinos! Damit lassen Lina Larissa Strahl (19), Lisa-Marie Koroll (19) und Co. sogar "Fifty Shades of Grey" hinter sich und erobern Platz 1 der Kinocharts.



