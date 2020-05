Dieser Jugendstar ist erwachsen geworden. Eigentlich kennt man den deutschen Nachwuchsschauspieler Emilio Sakraya (23) als den süßen Beinahe-Boyfriend der Hexe Bibi in den Bibi & Tina-Filmen. Mittlerweile spielt er reifere Charaktere in Produktionen wie 4 Blocks oder Tatort. Dabei überzeugt der Berliner nicht nur mit schauspielerischem Talent, sondern auch mit seinen Muskeln und dem charakteristischen schwarzen Wuschelkopf. Jetzt überraschte der Schönling seine Fans aber mit einem ganz neuen Look – Emilio hat sich die Haare färben lassen.

Auf Instagram veröffentlichte Emilio nun eine Fotoreihe mit drei Bildern, auf denen man den TV-Darsteller auf einmal mit komplett aufblondierter Mähne sehen kann. Seine Follower zeigen sich von der neuen Aufmachung begeistert. "Sieht Hammer aus", oder "Sieht auf jeden Fall cool aus", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Ton treffen. Emilio posiert mehr als selbstbewusst und scheint sich auch sehr wohl damit zu fühlen.

Dass Emilio seine Haarfarbe geändert hat, deutete er bereits vor einer Woche mit einer anderen Fotoveröffentlichung an. Er postete nämlich ein Bild, auf dem er eine Mütze trägt, unter der orangefarbene Haarspitzen rausschauten. "Keine weiteren Fotos von mir ohne Mütze", kommentierte er den besagten Instagram-Schnappschuss. Scheint, als hätte er noch einmal nachblondiert.

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Sänger und Schauspieler

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, 2020 in Berlin

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, 2020 in Berlin



