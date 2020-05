Mit dieser Rolle fing alles an! An der Seite von Schauspielkollegin Lina Larissa Strahl (22) war Lisa-Marie Koroll (22) von 2014 bis 2016 in der erfolgreichen Bibi & Tina-Trilogie im Kino zu sehen. Die Rolle der sympathischen Pferdenärrin Tina war definitiv ein gutes Sprungbrett für die Schauspielerin. So spielte sie danach in zahlreichen TV-Produktionen wie der RTL2-Serie Wir sind jetzt oder dem Drama "Aus Haut und Knochen" mit. Für ihre "Bibi & Tina"-Zeit wird Lisa deshalb ewig dankbar sein, erklärte sie nun!

Das verriet die Preisträgerin des begehrten New Faces Award im Gespräch mit Promiflash: "Klar, 'Bibi & Tina' war ein Türöffner für mich, auf jeden Fall. Ich bin unfassbar dankbar dafür", betonte Lisa-Marie im Interview, das sie im Rahmen der diesjährigen Berlinale gab. "Und ich muss auch sagen, selbst wenn wir darüber sprechen, es ist nichts, wofür ich mich schäme oder was ich irgendwie abschütteln möchte oder sonstiges", stellte sie anschließend klar.

Dennoch scheint Lisa-Marie das "Bibi & Tina"-Image heute nicht mehr allzu sehr anzuhaften: Sie werde "tatsächlich nicht mehr so häufig" darauf angesprochen. "Ich mache auch zum Glück ganz gut andere Sachen. Ich habe letztes Jahr ganz viel Neues gedreht", verrät sie weiter. Habt ihr die Filme mit ihr damals gesehen? Stimmt ab!

Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl in "Bibi & Tina"

Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin

Lisa-Marie Koroll, Schauspielerin



