Seit ein paar Tagen wird eine neue Bibi & Tina-Serie für den Streaming-Dienst Amazon gedreht! Schon die Kinofilmreihe von Regisseur Detlev Buck (56) hatte von 2013 bis 2017 einen Riesen-Hype ausgelöst und die beiden Hauptdarstellerinnen Lina Larissa Strahl (21) und Lisa-Marie Koroll (21) zu gefeierten Teenie-Stars gemacht. In dem neuen Format werden die beiden allerdings durch zwei jüngere Schauspielerinnen ersetzt – Harriet Herbig-Matten und Katharina Hirschberg.

Harriet wird dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein. Die 16-Jährige übernahm bereits in "Das Pubertier – Der Film" eine Hauptrolle. Nun wird sie als Tina vor der Kamera stehen. Katharina hingegen wird Bibi Blocksberg spielen – ihre allererste Rolle. "Ich freue mich am meisten darauf, mit den Leuten hier einen tollen Sommer zu verbringen und eine andere Person verkörpern zu dürfen. Bibi ist so ein toller Charakter und ich finde, wir sind uns sehr ähnlich", schwärmte die 17-jährige Blondine im Bild-Interview.

Auch Harriet freut sich riesig, Teil des neuen Projekts zu sein. "Ich bin mit 'Bibi & Tina' aufgewachsen. Ich habe als kleines Kind die Geschichten nachgespielt", verriet die Newcomerin grinsend. Beide Girls gehen noch zur Schule und haben eine gemeinsame Leidenschaft – das Tanzen.

