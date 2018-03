Viola Kraus (26) polarisiert in der aktuellen Bachelor-Staffel: Dank ihrer offensiven Strategie, um das Herz von Sebastian Pannek (30) zu erobern, macht sie sich bei der weiblichen Konkurrenz unbeliebt. Doch wie nimmt Viola eigentlich ihr siegessicheres Verhalten in der Datingshow selbst wahr? "Es ist sehr ungewohnt, mich im Fernsehen zu sehen und ich komme mir irgendwie auch ein bisschen anders vor, wie ich eigentlich denke, dass ich bin. Also ich nehme mich anders wahr", verrät sie im Interview mit Promiflash. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.



