Wann tritt Anne Wünsche (25) endlich vor den Traualtar? Im Sommer letzten Jahres bekam die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin einen Heiratsantrag von Langzeitfreund Henning. Doch nach fast einem Jahr steht der Termin noch immer nicht fest: "Wir wollten eigentlich am 1. April heiraten. Hat wieder nicht funktioniert, weil wieder so viel dazwischen gekommen ist. Jetzt haben wir gesagt im September, da ist es vielleicht noch warm, aber nicht zu heiß und man kann ohne Jacke heiraten, also ich hoffe, dass es klappt", erklärte Anne im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de