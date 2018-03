Lange nicht gesehen – und doch wiedererkannt! Dita Von Teese (44) machte sich zuletzt in der Öffentlichkeit eher rar, doch jetzt tauchte die Burlesque-Queen am Flughafen in Los Angeles wieder auf. Den großen Auftritt liebt die Tänzerin offensichtlich nach wie vor: Perfekt gestylt, mit XXL-Gepäck und – als Krönung – ihrer Katze Aleister Von Teese oben auf dem Kofferberg geht Dita auf Reisen.



