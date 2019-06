Was für ein Mode-Spektakel! Am Samstag war es endlich wieder so weit: Anlässlich des Life Balls 2019, einer pompösen Benefizveranstaltung zugunsten von HIV- und Aidskranken, kamen zahlreiche prominente Gäste im Wiener Rathaus zusammen. Auch in diesem Jahr ging es bei den hochkarätigen Stars von internationaler Größe Fashion-technisch so richtig zur Sache – diesmal unter dem Motto "Unity in Diversity", also "In Vielfalt vereint". Promiflash zeigt euch die aufregendsten Looks des opulenten Abends!

Während Hollywood-Schauspielerin Katie Holmes (40) auf der Bühne immerhin in einem langen Glitzerkleid glänzte, legten die Live Acts bei ihren Auftritten in Sachen Outfit aber noch gehörig einen drauf! Dabei dürfte Conchita Wurst (30) während der Eröffnungsshow wohl am häufigsten in der Umkleide ein- und ausgegangen sein: Der Musiker heizte die Bühne mit sage und schreibe fünf Looks ein, die unterschiedlicher nicht hätten sein können! Ob in einem kunterbunten Ensemble mit lilafarbener Perücke, einem gruftigen Look mit langem schwarzen Mantel, Zylinder und Netzstrumpfhose oder gleich in einem transparenten Body mit Lederhöschen und Overknees – der wandelbare Künstler und Moderator des Events lebte sich richtig aus.

Neben Conchita rockte auch Sängerin Aura Dione (34) die Bühne – und zwar nicht zuletzt mit einem feschen Look: In einem glänzend-roten Outfit mit XXL-Fransen sorgte sie für Stimmung. Dita Von Teeses (46) Ankunft bei der vom Zirkus inspirierten Veranstaltung zog ebenfalls alle Blicke auf sich. Die Burlesque-Tänzerin ritt auf einem überdimensionalen Lippenstift einher. Aber auch Riccardo Simonetti stach unter all den Farben noch hervor: Der Influencer feierte in einem goldenen, maßangefertigten Ensemble von Marina Hoermanseder.

Getty Images Katie Holmes beim Life Ball 2019

Getty Images Aura Dione beim Life Ball 2019

Getty Images Dita Von Teese beim Life Ball 2019

Instagram / /riccardosimonetti Riccardo Simonetti beim Life Ball 2019

Getty Images Conchita Wurst, Musiker

Getty Images Conchita Wurst beim Life Ball 2019 in Wien



