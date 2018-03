Über zehn Jahre schon zuckerfrei! Anastasia Zampounidis (48) hat getoppt, was viele sich vornehmen: Weniger Zucker! Die ehemalige MTV-Moderatorin verzichtet seit 2006 komplett auf Industriezucker und fühlt sich damit super. Warum die 28-Jährige so strikt lebt, erzählt sie im Gespräch mit Promiflash: "Zucker hat überhaupt keine Nährstoffe. Unser Gehirn braucht Zucker, das stimmt. Da ist es auch total scharf drauf, deswegen werden wir auch so schnell süchtig nach diesem weißen Kristallzucker, aber das Gehirn zieht sich das ja auch aus Obst."



