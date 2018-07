Seit vergangenem Dienstag ist klar: Joachim Löw (58) bleibt auch weiterhin Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft! Obwohl seine Mannschaft bei der WM in Russland zum ersten Mal in der Geschichte bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, will der Coach den Umbruch seines Teams weiter mitgestalten. Doch was sagen die deutschen Promis dazu? Am Rande eines Events von Lena Hoschek im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte unter anderem Anna Hofbauer (30) gegenüber Promiflash: "Ich würde sagen: Fußball ist wie eine gute Ehe auch. Dass man einfach sagt: 'In guten wie in schlechten Zeiten.' Und er hat das ja auch hinbekommen mit den Jungs. Deswegen klar, warum nicht? Der soll das machen."

