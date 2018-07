Trotz Deutschland-Aus sind die Promis noch im WM-Fieber! Zwar mussten Thomas Müller (28) und Co. bereits in der Vorrunde das Feld räumen, aber den Spaß am Fußball lassen sich Jana Ina Zarrella (41) oder Lukas Rieger (19) nicht nehmen. Bei der Fashion Week in Berlin erfuhr Promiflash, dass die Stars vor allem Brasilien und Belgien die Daumen drücken. Moderatorin Anastasia Zampounidis (49) hatte dazu eine klare Meinung: "Ich bin für Belgien, weil einfach noch nie jemand von einer belgischen Nationalmannschaft gehört hat. Also mehr Underdog geht gar nicht. Sorry Brasilien, ihr könnt ja auch Zweiter werden."

