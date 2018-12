Unglaublich, aber wahr: Anastasia Zampounidis wird dieses Jahr 50 Jahre alt! Die Moderatorin mit griechischen Wurzeln startete ihre Fernsehkarriere 1999 beim Musik-Sender MTV wo sie unter anderem "Select MTV" und "TRL" moderierte. Anastasia ist allerdings nicht nur im TV erfolgreich, sondern auch als Autorin. 2017 kam ihr Sachbuch "Für immer zuckerfrei: schlank, gesund und glücklich ohne das süße Gift" heraus. An ihrem runden Geburtstag kann die gebürtige Nordrhein-Westfälin also auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Aber wie zelebriert die Bald-Fünfzigerin ihren B-Day?

"Meinen Geburtstag feiern, wird schwierig", erzählte die Strahlefrau gegenüber Promiflash bereits vor einigen Monaten. Das Problem ist nämlich: Anastasia hat ihren Ehrentag zwischen den Jahren, genauer gesagt am 28. Dezember. "Da will keiner feiern! Ich probiere es immer mal wieder, es funktioniert nicht. Alle Leute haben drei Tage durchgefressen, man bereitet sich auf Silvester vor und dann komme ich noch mit einer Geburtstagsparty", erklärte sie im Interview. Deswegen wisse sie noch nicht, wie sie feiern werde. Sie habe in der Vergangenheit auch bereits versucht, im Januar nachzufeiern, aber auch das habe nicht wirklich funktioniert.

Auf eine Sache ist Anastasia in ihrem Alter besonders stolz: Sie hat sich noch nie einer Beauty-OP unterzogen. "Ich finde auch, das sollte niemand machen, denn Schönheit gibt es in jedem Alter, auch mit Lachfalten und mit vielleicht drei Kilo mehr." Auch graue Haare bei Frauen seien für sie kein Schönheitsmanko.

Ralf Jürgens / ActionPress Anastasia Zampounidis, 1999

Ralf Jürgens / ActionPress Anastasia Zampounidis in der "Harald Schmidt Show", Anfang der 2000er-Jahre

WENN.com Anastasia Zampounidis bei der Premiere von "Tanz der Vampire"

