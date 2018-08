Wohin man auch schaut: In der deutschen Promiwelt scheint es aktuell nur so vor glücklichen Mamas und Schwangeren zu wimmeln. Ob Bibi Heinicke (25), Cathy Hummels (30), Tabea Heynig (48) oder Brigitte Nielsen (55): Überall herrscht Baby-Alarm! Eine, die dieser Vorstellung offensichtlich so gar nichts abgewinnen kann, ist Anastasia Zampounidis (49). Die Ex-Viva-Moderatorin feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag – und ist kinderlos glücklich. Jetzt spricht die Deutsch-Griechin erstmals über ihre Anti-Familienplanung und gesteht: Sie will auch in Zukunft keinen Nachwuchs!

Im Gespräch mit Stylebook erklärte die 49-Jährige jetzt: Das Gefühl, Mutter werden zu wollen, habe sie schlichtweg nie erfahren. "Ich dachte, das gehört dazu, aber es kam nie. Warum soll ich Kinder kriegen, nur weil ich es kann? Das ist doch blöd, auch fürs Kind. Es geht zwar noch, aber ich hoffe, diese Überraschung bleibt mir in meinem Alter erspart", gab sie offen zu. Mittlerweile habe sie sich damit abgefunden, ein glückliches Leben als Nicht-Mama zu führen.

Mit ihrer Einstellung ist Anastasia übrigens nicht alleine. Auch Ex-Teenie-Star Blümchen alias Jasmin Wagner (38) hätte keine Probleme damit, die Erfahrung Mutterschaft nie zu machen. Ganz ausschließen wolle sie eine zukünftige Schwangerschaft zwar nicht, glücklich sei sie aber auch ohne Kinder. "Das ist eine Frage des Alters und muss sich zeigen. Mein Leben fühlt sich erfüllt an, mir fehlt nichts", verriet die 38-Jährige.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Baby Ludwig

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Anastasia Zampounidis bei der Fashionshow von Ewa Herzog

Target Presse Agentur Gmbh/Getty Image Jasmin Wagner, Sängerin

