Evelyn Burdecki ist – nach Kattia Vides (29) – wohl die Kandidatin der diesjährigen Bachelor-Staffel, die am meisten polarisiert. Zwar bekam sie nicht mal eine Rose von Sebastian Pannek (30), doch auch wenn sie auf der Suche nach der großen Liebe im TV gescheitert ist, tut sie auch weiterhin alles dafür, um im Gespräch zu bleiben. So auch in ihrem neuesten Instagram-Video...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de