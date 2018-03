Fitness-Star Sophia Thiel (22) spricht über ihren krassen Wandel! Schon seit ihrer Kindheit hatte sie immer schon ein bisschen mehr auf den Rippen, mit 17 war dann Schluss! In einem Video auf YouTube sagte sie: "Ich wollte etwas verändern, ich wollte abnehmen. Koste es, was es wolle." 30 Kilo hat die Bodybuilderin anschließend durch hartes Training und eine komplette Ernährungsumstellung abgenommen und zeigt so, dass alles möglich ist.



