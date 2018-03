Liebes-Schock bei Der Bachelor: Heute standen bei der beliebten Dating-Show die Dreamdates an, so waren auch nur noch drei Ladys über: Clea-Lacy Juhn (25), Erika Dorodnova (25) und Viola Kraus (26). Am Ende der Folge musste wieder eine Kandidatin den Kampf um Sebastian Pannek (30) aufgeben. Völlig unerwartet traf es Münchnerin Viola – sie bekam keine Rose mehr und musste ihre Koffer packen. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.



