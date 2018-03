Achtung, Spoiler! Vor wenigen Tagen war es so weit: In den USA lief die letzte Folge Vampire Diaries. Die finalen Minuten waren spannend, emotional und machten vielen Fans Hoffnung auf mehr – insbesondere was eine Reunion von Klaus (Joseph Morgan, 35) und Caroline (Candice King, 29) angeht. Im Netz überschlagen sich die verschiedensten Theorien dazu. Und tatsächlich: Es gibt Anzeichen, die darauf deuten, dass die Geschichte der beiden im Spin-off The Originals weitererzählt wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de