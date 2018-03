Im Kinofilm "TINI: Violettas Zukunft" steigt Léon (Jorge Blanco, 25) der Ruhm zu Kopf. Und genau diesen Fehler will der Schauspieler im wahren Leben nicht machen, wie er im Interview mit Promiflash erklärt: "Diese Welt entfernt ihn von seinem persönlichen Leben und er wird von dem Glamour und der Aufmerksamkeit geblendet. Er vergisst alles, er entfernt sich von Violetta, seinem Leben und von dem, was sein Herz ihm sagt. Deswegen versuche ich, daraus zu lernen und sage mir: Okay, ich habe meinen Job und die Liebe dafür, aber ich muss mich trotzdem um mein Privatleben kümmern – meine Freunde, meine Familie, meine Verlobte. Da gibt es definitiv eine Grenze, die ich nicht überschreiten darf." Was genau mit seiner Rolle in dem Film passiert, könnt ihr euch am Freitag, den 24. März, um 20:15 Uhr im Disney Channel anschauen.



