Ein Leben fernab der Öffentlichkeit. Jorge Blanco (26) ist als Darsteller in der beliebten Disney-Serie Violetta weltweit berühmt geworden. Mittlerweile unterhält er seine Fans mit seiner eigenen Musik. Trotz all des Trubels sei es dem Mexikaner wichtig, zwischen seiner Rolle als Person des öffentlichen Lebens und dem "normalen" Jorge zu unterscheiden. "Ich versuche immer noch eine Grenze zwischen der Arbeit und dem Privatleben zu ziehen. Heutzutage ist das schwer, vor allem mit Social Media, das ist wie ein 24-Stunden-Job. Wenn ich auf die Bühne gehe, ist das wie mein Büro und wenn ich wieder runter komme, bin ich Jorge, fahre nach Hause, koche, mache die Wäsche", erklärte der 26-Jährige im Promiflash-Interview beim Place To B Influencer Award in Berlin.



