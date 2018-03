Megan Fox (30) beweist, dass sie immer noch einer der heißesten Stars der Welt ist: Sexy rekelt sich die Schauspielerin jetzt in Dessous der Marke "Frederick's of Hollywood". Für diese hat die Dreifach-Mami ihre eigene Reizwäsche-Kollektion entworfen. Und wer könnte diese besser präsentieren als sie selbst? Mit dem hotten Shooting-Comeback stellt sie alle Victoria's Secret-Engel in den Schatten. Und das nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Journey!



