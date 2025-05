Als Teenie: So sah Megan Fox noch vor ihren Beauty-OPs aus

Megan Fox (39), die am Freitag ihren 39. Geburtstag feierte, galt einst als Inbegriff von natürlicher Schönheit. 2008 kürte sie das Magazin FHM sogar zur "Sexiest Woman in the World", und ein Jahr zuvor gelang ihr mit dem Film "Transformers" der große Durchbruch in Hollywood. Doch das strahlende Aussehen der Schauspielerin ist nicht nur auf gute Gene zurückzuführen, wie sie selbst enthüllte. In dem Podcast Call Her Daddy legte Megan offen, welche Eingriffe sie über die Jahre vornehmen ließ. Bereits im Alter von Anfang 20 entschied sie sich für eine Brustvergrößerung: "Ich habe sie noch mal machen lassen, als ich fertig mit dem Stillen meiner Kinder war. Keine Ahnung, wo die hin sind, aber sie waren weg", erinnerte sie sich im Gespräch mit Alex Cooper (30). "Und dann musste ich sie vor Kurzem noch mal machen lassen." Auch ihre Nase sowie Botox und Filler im Gesicht zählen zu ihren Beauty-Treatments.

Während die vierfache Mama heute für ihr markantes und makelloses Erscheinungsbild weltweit bewundert wird, war die Schauspielerin zu Beginn ihrer Karriere für ihre Natürlichkeit bekannt. 2005, als Megan 19 Jahre alt war, setzte sie auf dezentes Make-up mit etwas Wimperntusche und Lipgloss – ganz ohne chirurgische Eingriffe. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits kleinere Rollen in Filmen und Serien wie "Ferien unter Palmen", "Bad Boys II" und Two and a Half Men hinter sich. Trotz des medialen Hypes um ihr Aussehen hatte Megan privat stets mit Unsicherheiten zu kämpfen. Sie selbst verriet, niemals vollkommen mit ihrem Körper zufrieden gewesen zu sein: "Ich habe Dysmorphophobie. Ich sehe mich nie so, wie andere mich sehen", erklärte sie einst in einem Interview mit Sports Illustrated. Wenn sie könnte, würde sie sich noch einem Brazilian-Butt-Lift (BBL) unterziehen. Dafür fehle ihr jedoch eigenes Körperfett.

Diese kritische Haltung zu ihrem Äußeren begleitete Megan schon seit ihrer Kindheit, wie sie im Gespräch mit der Zeitschrift preisgab. Ihre "bewusste Wahrnehmung" und das "Fokussieren" auf ihren Körper beschäftigten sie von klein auf – eine ständige Herausforderung in ihrem Leben. Dennoch schaffte sie es, sich in Hollywood fest zu etablieren und zugleich Mutter von drei Kindern zu sein. Trotz der öffentlichen Bewunderung für ihr Aussehen betonte Megan stets, dass der Weg zur Selbstakzeptanz für sie eine andauernde Reise sei. Innerhalb der Filmindustrie hat die Schauspielerin immer wieder Akzente gesetzt – sowohl durch ihr Talent als auch durch die Diskussion über Schönheitsideale. Privat hat Megan drei Söhne mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green (51) sowie eine neugeborene Tochter mit ihrem Ex-Freund Machine Gun Kelly (35).

Getty Images Schauspielerin Megan Fox besucht die Olympus Fashion Week, September 2005 in New York City.

Getty Images Schauspielerin Megan Fox besucht eine Film-Premiere, Februar 2004 in New York City.

