Mit dieser Trennung hatte niemand gerechnet. Nach zehn Jahren Ehe reichte Mel B. (41) die Scheidung von Ehemann Stephen Belafonte (41) ein – ganz heimlich bereits am 28. Dezember 2016. Doch diese Nachricht, die heute um die Welt ging, überraschte die Öffentlichkeit und die Fans der Sängerin gleichermaßen, gab es zuvor doch keinerlei Anzeichen für eine Liebeskrise. Ganz im Gegenteil! Im Februar postete Mel B. bei Instagram noch ein schönes Pärchen-Pic und eine Liebeserklärung an Stephen: "Wir haben schon so viel durchgemacht, was andere Paare auseinandergerissen hätte. Doch wir sind noch stärker geworden. (...) Du bist meine Welt, Schatz." Und im letzten Jahr betonte das Spice Girl laut The Sun: "Ich habe bereits eine gescheiterte Ehe hinter mir, das möchte ich nicht noch einmal erleben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de