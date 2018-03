Am Mittwoch läuft das Finale von Der Bachelor und Sebastian Pannek (30) wird seine letzte Rose vergeben. Schon in der vorherigen Folge litt er unter seinem Entschluss, Viola Kraus (26) gehen zu lassen. Ob er jetzt nun Clea-Lacy Juhn (25) oder Erika Dorodnova (25) wählt, Körpersprache-Experte Dirk W. Eilert verrät Promiflash: "Die Entscheidung wird deswegen schwerer, weil er mitfühlt." Eventuell bricht er in der letzten Nacht der Rosen nicht nur das Herz einer Kandidaten – sondern auch sein eigenes.



