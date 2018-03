Es war wieder ein sehr emotionales Finale der beliebten RTL-Kuppelshow Der Bachelor. Bereits zum siebten Mal überreichte ein TV-Junggeselle, in diesem Fall Sebastian Pannek (30), die letzte Rose an seine ultimative Favoritin. Der Wahlkölner entschied sich für Clea-Lacy Juhn (25) und somit ging Konkurrentin Erika Dorodnova (25) leer aus. Clea konnte sich in den acht Wochen gegen insgesamt 21 Mitbewerberinnen durchsetzen und Bastis Herz stehlen.



