Fans der rasanten Dating-Show können aufatmen: Take Me Out bekommt eine weitere Staffel, wie RTL ankündigte. Ralf Schmitz (42) führt mit wahnsinnig viel Charme und Witz durch die Kuppel-Sendung. Aber kriegt Der Bachelor damit etwas rasante Konkurrenz? "Take Me Out" ist nämlich der Überraschungs-Quotenhit und schüttelte sogar DSDS ab. Im Gegensatz zum Rosenkavalier-TV-Format geht es bei Ralf auch deutlich zackiger zu: Die Kandidatinnen müssen nicht wochenlang daten, um sich für oder gegen einen potenziellen Prinzen zu entscheiden – ein Knopfdruck genügt!



