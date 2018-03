Auch in diesem Jahr sucht Heidi Klum (43) bei Germany's next Topmodel wieder Deutschlands schönstes Mädchen. Die Siegerin 2017 tritt dann in die Fußstapfen von Vanessa Fuchs (21) und Kim Hnizdo (20). Welchen ultimativen Gewinnertipp die Models für die diesjährigen Kandidatinnen haben, verraten sie im Gespräch mit Promiflash: "Ein ganz, ganz großer Tipp ist auf jeden Fall, dass sie sie selbst bleiben sollen", betont Vanessa. Das kann auch die noch amtierende Siegerin Kim bestätigen: "Sei einfach immer du selbst. Ich glaube, wenn du dich verstellst, das kannst du nicht lange durchhalten, wenn du so lange mit der Kamera unterwegs bist. Du möchtest ja von deinen Fans auch für was gemocht werden, was du wirklich bist!"



